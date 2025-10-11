Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi

Şanlıurfa’da uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi

15:2311/10/2025, Cumartesi
G: 12/10/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ele geçirilen maddeler.
Ele geçirilen maddeler.

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucu uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Suruç ilçesinde çalışma yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahsın aracında ve ev ve eklentilerine baskın düzenlendi. Adreste ve araçta yapılan arama sonucunda 670 gram kubar esrar, 70 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 11 adet farklı tür ve ebatlarda fişek, 200 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan şeffaf poşet ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

#Asayiş
#Şanlıurfa
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yaz saati kış saati uygulaması sona mı erecek?