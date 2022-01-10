​Sarıkamış ruhu 107 yaşında

Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Kars’ta “Şühedanın İzinde” sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Anma etkinliğine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, birçok il ve yurt dışından genç-yaşlı çok sayıda vatandaş katıldı. Binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde bir araya geldi.

6,5 kilometrelik parkur, Türk bayraklarıyla -15 derecede tamamlandı. Yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği’nde son buldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu kutlu coğrafyada bu ruh, bu bilinç, bu iman ilk günkü canlılığı ile ilelebet yaşamaya devam edecektir. Sarıkamış hikâyesi hem şanlı bir destan, hem de hüzünlü bir ağıttır. Bugün gurur duyduğumuz Türk SİHA’larının yaptığını, geçmişte aziz şehitlerimiz yapmıştır” diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise “Esir olmayı kabul etmeyen bu milletin kahramanlık destanları, her tür tehdide karşı bize direnme gücü verecek ve bizden sonraki nesillere müthiş bir ilham kaynağı olacaktır” ifadelerini kullandı.

O teröristleri bulacağız

Konuşmasında İstiklal Marşı’nın “Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda” dizesini hatırlatan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tarih boyunca kutsal vatan toprağının her karışının Mehmetçiğin mübarek kanıyla sulandığını belirtti. Akçakale’de 3 şehit sonrası başlatılan operasyonların sürdüğünü kaydeden Akar,

dedi.