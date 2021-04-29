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BURDUR

Şarküteride dehşet: Kocasının önünde öldürüldü

Burdur’un Bucak ilçesinde bir kadın çalıştığı iş yerinde kocasının gözleri önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Kadının kocası saldırganın üzerine atlayarak elinden silahı alırken, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Şarküteride dehşet: Kocasının önünde öldürüldü
Şarküteride çalışan kadını av tüfeğiyle öldürdü, yakalandı.

Olay, Burdur’un Bucak ilçesi, Karayvatlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan T., Hatice Işık’ın (28) çalıştığı şarküteriye gelerek genç kadına 3 el ateş etti. Olay anında Hatice Işık’ın yanında bulunan eşi Mehmet Işık, Ramazan T.’nin üzerine atlayarak av tüfeğini Ramazan T’nin elinden almayı başardı.

DHA

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Katil zanlısı Mehmet Işık’a, “Sizinle işim bitmedi. Görüşeceğiz” dedikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Genç Kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

DHA

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Genç kadının cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının ardından Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı duyarak genç kadının çalıştığı iş yerine gelen Işık'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

"ŞOK GEÇİRDİM MÜDAHALE EDEMEDİM"

Gözleri önünde eşi vurulan Mehmet Işık, “Silahı elinden aldım. Katil, kaçarken müdahale edemedim. Şok geçirdim. Nutkum tutuldu. Bir şey yapamadım. Silahı aldım. O arada kaçtı” diye konuştu.

DHA

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Genç kadına 3 el ateş ederek ölümüne sebep veren katil zanlısı Ramazan T. ise emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları sonucunda Sazak mevkiinde bulunan bahçe evinde yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

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