Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven Eda Ezgi Yıldız'ın İBB'de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu ortaya çıktı

CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın Savcı Selim Kiraz katliamını öven paylaşımları ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıkmıştı. Ezgi Yıldız, skandal paylaşımının ortaya çıkmasının ardından hesabını kapattı.
İBB'de uzman kadrosu verildi
Yıldız'ın İBB İSYÖN AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu belirlendi.
Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları yaptı
Öte yandan Yıldız'ın CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı yaptığı belirlendi.