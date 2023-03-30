|
Reklam
Reklam
Gündem

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven Eda Ezgi Yıldız'ın İBB'de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu ortaya çıktı

DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıkan CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Eda Ezgi Yıldız'ın İBB İSYÖN AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu belirlendi. Yıldız'ın CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları da ortaya çıkmıştı.

16:43 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın Savcı Selim Kiraz katliamını öven paylaşımları ortaya çıktı.

CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın Savcı Selim Kiraz katliamını öven paylaşımları ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıkmıştı. Ezgi Yıldız, skandal paylaşımının ortaya çıkmasının ardından hesabını kapattı.

İBB'de uzman kadrosu verildi

Yıldız'ın İBB İSYÖN AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu belirlendi.

Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları yaptı

Öte yandan Yıldız'ın CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı yaptığı belirlendi.




#İBB
#Gökhan Günaydın
#Mehmet Selim Kiraz
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.