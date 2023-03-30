Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven Eda Ezgi Yıldız'ın İBB'de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu ortaya çıktı

DHKP-C’nin kasası C.B. CHP’li belediyelerin örgüte verdiği desteği itiraf etti. Sarıyer, Bakırköy, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Şişli belediyeleri örgütün birçok etkinliğine sponsor olmuş. C.B., 2014’te Şişli Belediye Başkan Yardımcıları M.S. ve E.Y. ile yaptıkları görüşmede 80 bin lira aldıklarını, her ayın 15’inde de muhtar M.G. aracılığıyla 15 bin lira gönderileceği sözü verildiğini anlattı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile de görüştükleri bilgisini veren C.B., bu belediyeden aldıkları paranın 650 bin lirayı bulduğunu öne sürdü.