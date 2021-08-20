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ANKARA

Savunma çetesine dava

Savunma sanayiinde faaliyet gösterdikleri izlenimi verip dolandırıcılık yapan örgüt hakkında dava açıldı. 7 kişinin ‘nitelikli yağma’ ve ‘dolandırıcılık’tan cezalandırılması istendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Savunma çetesine dava
Hüseyin Alver

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, savunma sanayii alanında faaliyet gösterdikleri izlenimi vererek dolandırıcılık yapan 7 kişilik suç örgütü hakkında dava açtı. Soruşturma, TÜBİTAK’ta mühendisken istifa ederek savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir şirket kurmak isteyen Yusuf E., Kamil T., Mehmet Zahit B. ve Murat Ç.’nin şikayeti üzerine başladı.

  • Başsavcılığın hazırladığı iddianameye göre, örgütün kurucusu sanık Hüseyin Alver, savunma sanayii alanında yerli ve milli projeler üretecekleri iddiasıyla TR-STS Savunma Havacılık ve Elektronik Harp Teknolojileri Sanayi A.Ş. isminde şirket kurdu. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün kurucusu Hüseyin Alver, örgüt yöneticisi Serkan Yıldırım ve örgüt üyeleri Özgür Yiğiter, Rıfat Yıldırım, Zeki Emin Demir, Umut Avcı ve Mehmet Demir’in “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “nitelikli yağma” suçlarından cezası istendi.

RESMİ KURUM İZLENİMİ VERDİLER

Eskiden büyükelçilik binası olarak kullanılan bir binayı kiralayan örgüt, binaya resmi kurum izlenimi verirken, duvarlara da “Bu kurumda NATO ve milli gizli projeler yapıldığından dolayı ses ve görüntü alınmaktadır” levhaları astı. Bina çevresinin jiletli tellerle çevrildiği, girişler için özel kimlik çıkartıldığı bildirildi.

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