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POLİTİKA

Savunmada teslimat yılı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bu yıl 46 projenin hayata geçeceğini açıkladı. Başlıcaları şöyle: Hava; Akıncı TİHA, ATAK FAZ-2 helikopteri, kamikaze mini İHA Kargu-2, İHA Alpagu. Deniz; TCG Anadolu. Kara; VURAN, KİRPİ-2, kriminal inceleme aracı KIRAÇ, gizli zırhlı küçük otobüs GİZKO ve çeşitli piyade tüfekleri.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Akıncı TİHA
Akıncı TİHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlığın 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi, 2020 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demir, ABD ile yaşanan F-35 kriziyle ilgili “Firmalarımız üretimi durdursaydı proje sıkıntıya girerdi. Müttefik olarak ABD’nin tavrını anlamakta zorlanıyoruz. Top karşı tarafta” dedi. Demir, S-400’lerde ikinci bataryanın ne zaman geleceği yönündeki soruya ise “S-400’lerde ikinci sistem ortak üretim ve teknoloji transferlerinin gündemde olacağı bir evre olacak. İkinci sistemin teslimatı konusunda bir tarih vermek mümkün değil” karşılığını verdi.

İsmail Demir

EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A

Demir, Bayraktar Akıncı TİHA’yı 2020 sonunda teslim edeceklerini, Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacaklarını belirtti. Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A’yı ve Atmaca deniz füzesini 2020’de envantere alacaklarını ifade eden Demir, deniz platformları alanında Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’nun 2020 sonunda teslim edileceğini bildirdi.

KARGU-2 VE ALPAGU

Demir’in verdiği bilgilere göre, özellikleri geliştirilmiş Kamikaze Mini İnsansız Hava Aracı (İHA) Kargu-2’lerin ve Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı İHA Alpagu’nun teslimatlarına geçilecek. Geliştirilmiş mini İHA’nın teslimatlarına başlanacak. Kargo İHA’nın sözleşmesi imzalanacak, tasarım ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

ÖN TASARIMI YAPILACAK

TCG Anadolu’yu 2020 sonunda teslim edilecek. Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un teslimatı gerçekleştirilecek. İki adet acil müdahale dalış eğitim botu teslim edilecek. Yeni SAT botunun ikincisi kullanıma sunulacak. Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Tedarik Sözleşmesi kapsamında geminin detay tasarım aşaması tamamlanacak. Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu (PREVEZE YÖM) Projesi ön tasarım aşaması sonuçlandırılacak.

BOZDOĞAN ENVANTERE GİRİYOR

İlk yerli üretim Havadan Taşınabilir 105 milimetre Hafifi Çekili Obüs (BORAN) Projesi kapsamında ilk obüsler Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. İlk yerli ve milli hava-hava füzesinin üretilmesi amacıyla yürütülen Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesi uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra envantere girecek.

Fransa’dan engelleme

  • Demir, Türkiye, İtalya ve Fransa’nın ortaklaşa yürüttüğü ve bazı mutabakat zabıtlarının da imzalandığı füze bataryası SAMP-T projesinde ise Fransa’nın engelleyici tutum sergilediğini belirterek, “Üç ülkenin ihtiyacını karşılamaya yönelik bir girişim sürüyordu. Eğer Fransa’nın tutumu değişmezse diğer ortakla devam etme yoluna gidilebilir” dedi. Demir, “Diğer ortak İtalya olabilir mi” sorusuna, “Olabilir” yanıtını verdi.

Akıncı TİHA ilk uçuş testini gerçekleştirdi
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Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuş testini yaptı.
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Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Bayraktar AKINCI’nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.
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Yerli ve milli imkanlarla Baykar Milli SİHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı TİHA, 1 Eylül 2019'da ilk motor testini gerçekleştirdi.
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İlk motor çalıştırmasının ardından gerçekleştirilen testlerin de başarıyla tamamlanmasıyla Bayraktar Akıncı TİHA ilk uçuş testi için Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığına intikal etti. Burada icra edilen taksi ve koşu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte Bayraktar Akıncı TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
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Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve saat 15.19’daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan Bayraktar Akıncı seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla icra etti.
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Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan, Ukrayna ve Katar’a da ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’ndan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar AKINCI TİHA stratejik görevler icra edecek.
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24 saat havada kalacak<br><br> 24 saat havada kalabilen ve 40 bin fit servis tavanına sahip olan Bayraktar Akıncı, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 5,5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, 2 adet 450 beygir gücünde turboprop motor ile gökyüzüne yükseliyor. Bayraktar Akıncı TİHA aynı zamanda 2x750 beygir ve 2x200 beygir güç üreten motorlar için de farklı konfigürasyonlarla da uçabilecek şekilde tasarlandı.
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Milli mühimmatlar kullanacak<br><br> Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği de sağlayacak. <br><br> Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıyacağı milli mühimmatlarla görev icra edebilecek olan Bayraktar Akıncı, seyir füzesi atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Bayraktar Akıncı TİHA, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN tarafından üretilen milli mühimmatlar MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM füzelerini kullanabilecek.
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F-16’ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek olan Bayraktar Akıncı TİHA, burun kısmında bulunacak milli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olacak. Kanat altında taşıyacağı yerli ve milli hava-hava mühimmatlarıyla harekat icra edebilecek.
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Gelişmiş yapay zeka<br><br> Bünyesinde EOIR kamera, ASELSAN tarafından milli olarak üretilen AESA radarı, görüş hattı ötesi (uydu) bağlantı ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı, gelişmiş yapay zeka özelliklerine de sahip olacak. Ayrıca bulundurduğu 3 adet yapay zeka bilgisayarı vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek.<br><br> Hiçbir dış sensöre veya Küresel Konumlama Sistemi’ne ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi, coğrafi bilgileri kullanarak çevresel farkındalık sağlayacak. Gelişmiş yapay zeka sistemi elde ettiği verileri işleyerek karar verme özelliğine sahip olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan yapay zeka sistemi, Bayraktar Akıncı’nın daha etkin kullanımını sağlayacak.
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Yüksek durumsal farkındalık<br><br> Milli olarak geliştirilen AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar Akıncı TİHA, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile elektro optik sistemlerin görüntü almakta zorlandığı kötü hava koşullarında dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek. Meteoroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde barındıracak olan hava aracı platformu bu kabiliyetleriyle sınıfında lider olacak.
Akıncı TİHA ilk uçuş testini gerçekleştirdi
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen ilk uçuş testinde 16 dakika havada kaldı.


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