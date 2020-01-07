Savunmada teslimat yılı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlığın 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi, 2020 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demir, ABD ile yaşanan F-35 kriziyle ilgili “Firmalarımız üretimi durdursaydı proje sıkıntıya girerdi. Müttefik olarak ABD’nin tavrını anlamakta zorlanıyoruz. Top karşı tarafta” dedi. Demir, S-400’lerde ikinci bataryanın ne zaman geleceği yönündeki soruya ise “S-400’lerde ikinci sistem ortak üretim ve teknoloji transferlerinin gündemde olacağı bir evre olacak. İkinci sistemin teslimatı konusunda bir tarih vermek mümkün değil” karşılığını verdi.

İsmail Demir

EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A

Demir, Bayraktar Akıncı TİHA’yı 2020 sonunda teslim edeceklerini, Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacaklarını belirtti. Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A’yı ve Atmaca deniz füzesini 2020’de envantere alacaklarını ifade eden Demir, deniz platformları alanında Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’nun 2020 sonunda teslim edileceğini bildirdi.

KARGU-2 VE ALPAGU

Demir’in verdiği bilgilere göre, özellikleri geliştirilmiş Kamikaze Mini İnsansız Hava Aracı (İHA) Kargu-2’lerin ve Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı İHA Alpagu’nun teslimatlarına geçilecek. Geliştirilmiş mini İHA’nın teslimatlarına başlanacak. Kargo İHA’nın sözleşmesi imzalanacak, tasarım ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

ÖN TASARIMI YAPILACAK

TCG Anadolu’yu 2020 sonunda teslim edilecek. Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un teslimatı gerçekleştirilecek. İki adet acil müdahale dalış eğitim botu teslim edilecek. Yeni SAT botunun ikincisi kullanıma sunulacak. Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Tedarik Sözleşmesi kapsamında geminin detay tasarım aşaması tamamlanacak. Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu (PREVEZE YÖM) Projesi ön tasarım aşaması sonuçlandırılacak.

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BOZDOĞAN ENVANTERE GİRİYOR

İlk yerli üretim Havadan Taşınabilir 105 milimetre Hafifi Çekili Obüs (BORAN) Projesi kapsamında ilk obüsler Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. İlk yerli ve milli hava-hava füzesinin üretilmesi amacıyla yürütülen Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesi uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra envantere girecek.

Fransa’dan engelleme

Demir, Türkiye, İtalya ve Fransa’nın ortaklaşa yürüttüğü ve bazı mutabakat zabıtlarının da imzalandığı füze bataryası SAMP-T projesinde ise Fransa’nın engelleyici tutum sergilediğini belirterek, “Üç ülkenin ihtiyacını karşılamaya yönelik bir girişim sürüyordu. Eğer Fransa’nın tutumu değişmezse diğer ortakla devam etme yoluna gidilebilir” dedi. Demir, “Diğer ortak İtalya olabilir mi” sorusuna, “Olabilir” yanıtını verdi.