Şehit denizciler için anma töreni

Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan "TCG Dumlupınar" denizaltısında şehit olan 81 denizci ile 14 Temmuz 1942'de Çanakkale Morto Koyu'nda batan "TCG Atılay" denizaltısında şehit olan 39 denizci için anma törenleri yapıldı. İlk törende, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz ve ilk kadın amiral Tuğamiral Gökçen Yılmaz tarafından "TCG Pirireis" denizaltısından "Dumlupınar"ın battığı noktaya çelenk bırakıldı. Şehitler anısına gemiden sirenler çalındı. Davetliler, töreni "TCG Karabiga" gemisiyle denize açılarak izledi. Nara Barbaros Şehitliği'ndeki törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Deniz Üsteğmen Selman Çetin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç dua etti.