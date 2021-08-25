Selin izlerini silecek proje hazır

81 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinden en fazla etkilenen bölgelerin başında Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar sonucunda önemli ölçüde yenilenecek Bozkurt’a bir de meydan kazandırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti MKYK toplantısında sel felaketi ve orman yangınlarıyla ilgili bir sunum yaptı. Bölgedeki son durumu değerlendiren Bakan Kurum, Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaşanan selin izlerini silecek adımları anlattı.

Yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı konut, köy evi ve dükkanlarla ilgili bilgi veren Bakan Kurum’un sunumunda, üç ilde 922 konut ve 170 köy evi için ihaleye çıkılacağı belirtildi. İlk ihale tarihinin ise 31 Ağustos’ta köy evleri için olduğu kaydedildi. Hemen ardından da diğer yerleşim yerlerindeki konutlar için ihaleler gerçekleştirilecek. Söz konusu köy evleri yöresel mimariye uygun tek katlı olarak tasarlandı. Ayrıca yine ilçelerde inşa edilecek binalar da şehrin mimarisine uygun ve yatay mimari esaslı olacak.

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4 SANAYİ SİTESİ YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Sunuma göre, selden etkilenen Bozkurt, Abana, Ayancık ve Uyum sanayi siteleri de yeniden inşa edilecek. Sunumda, bölgede yürütülen iyileştirme çalışmalarına ilişkin bilgiler de yer aldı. Belirlenen alanlarda TOKİ tarafından sokak sağlıklaştırma projesinin yapılacağı belirtilirken, hasar gören yaklaşık 300 dükkanın, dış cephe doğrama, dış cephe boya, iç cephe boya ve seramik işlerinin hibe kapsamında yapılacağı aktarıldı. Afetten etkilenen tüm yerleşim yerlerinde altyapıya ilişkin hasarların giderildiği de ifade edildi.

BOZKURT AYAĞA KALKIYOR

Projelendirilen konut, sanayi sitesi ve meydanların görselleri de sunumda yer aldı. Selde en çok zarar gören yerleşim yerlerinin başında gelen Bozkurt, önemli oranda yenilenecek. İlçede yıkılan ya da yıkılacak evlerin yanı sıra yeni kamu kurumları da inşa edilecek. Ayrıca Bozkurt’a yeni bir meydan da kazandırılacak.

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YANGIN BÖLGELERİNDE TESLİMAT YAKIN

Kurum, sunumunda, Antalya ve Muğla’daki orman yangınlarında zarar gören konut ve ahırlarla ilgili hazırlanan projelerde gelinen son noktayı da anlattı. Antalya’da yapımı planlanan bin 286 adet tek katlı ve iki katlı köy evi için hazırlanan proje görsellerinin yer aldığı sunumda, şu ana kadar ihalesi yapılan 250 köy evi ve 600 ahırın yapımına da hızla devam edildiği vurgulandı. Muğla’da ise 120 ahır ve 110 afet konutu çalışmalarına 31 Ağustos’ta başlanacağı kaydedildi.

Ezine Çayı’na 4 kemerli köprü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce, (DSİ) Kastamonu Bozkurt’ta, yağış nedeniyle taşarak büyük zarar gören Ezine Çayı’nın ıslahına başlanıyor. Harabeye dönen ilçede selin izlerinin silinmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldı. İlçe merkezinde, selin getirdiği kütük ve ağaç parçalarıyla hurda araçların kaldırılması tamamlandı. Bu kapsamda, Ezine Çayı’na DSİ tarafından 4 bin 500 metre ıslah duvarı ve 4 kemer tipli köprü yapılacak. Ayrıca, çayın üstüne 10 adet seki (taşkına engelleyici yapı) ile 15 adet tersip bendi kurulacak. Çalışmalara kısa sürede başlanacak.

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Sahada olun talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan ve yaklaşık 6 saat süren AK Parti MKYK toplantısının ana gündem maddesini Akdeniz’deki orman yangınları ile Karadeniz’deki sel felaketleri oluşturdu.

Kurulda, sosyal medyada yangın ve sel başta olmak üzere yapılan yalan haberlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Sosyal medyadan negatif bir spekülasyon yapılıyor ama bunlara çok aldırış etmeden yola devam edin. Sahada olun, vatandaşı dinleyin” dediği öğrenildi.

MKYK DA YARDIM TOPLADI

Erdoğan, bakanların da tekrar afet bölgelerine gideceğini kaydederek kurmaylarına, “Afet bölgelerini gezin” talimatını verdi. Erdoğan’ın ayrıca, “Gereği yapılıyor. Devlet şefkatli yüzünü vatandaşa gösterdi. Vatandaş da yapılan hizmetlerden memnun” diye konuştuğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK üyelerini gruplar halinde afet bölgelerine gitme üzere görevlendirdi. Öte yandan, felaket bölgeleri için başlatılan yardım kampanyasına, MKYK üyelerinin 6 milyon liradan fazla katkı sağlayacağı öğrenildi.