TBMM başkanlığı seçimleri ne zaman? TBMM başkanı kim oldu? Şentop’la üç yıl daha: TBMM'de bugün gerçekleşecek başkan seçiminde Mustafa Şentop favori Meclis, bugün yeni başkanını seçecek. Bir buçuk yıldır bu görevi yürüten Mustafa Şentop, kalan üç yıl için yeniden aday. İlk iki turda 400 oya ulaşılamaması durumunda üçüncü turda salt çoğunluk 301 oy yeterli olacak. Seçilmesine kesin gözüyle bakılan AK Parti adayı Şentop’u MHP de destekliyor.

Fazlı Şahan 07 Temmuz 2020, 00:26 Son Güncelleme: 07 Temmuz 2020, 00:34 Yeni Şafak