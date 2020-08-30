Şenyayla dönüşlerle yeniden şenleniyor

Muş’ta, yıllar önce terör örgütü PKK’nın baskısı sonucu köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde terörden temizlenen topraklarına dönerek yıkılan evlerinin yerine yenilerini inşa ediyor. Muş, Diyarbakır ve Bingöl sınırları arasında yer alan, 2 bin 500 rakımlı Şenyayla ve Kozma Dağı, yürütülen terörle mücadele faaliyetleri sayesinde teröristlerden arındırılarak yeniden eski günlerine kavuştu.

Fotoğraf: Arşiv

TARIM VE HAYVANCILIK YENİDEN BAŞLADI

Terör saldırıları nedeniyle 1990’lı yıllarda ayrıldıkları Şenyayla ve Kozma Dağı eteklerindeki Yörecik ve Yamaç köylerine dönmeye başlayan vatandaşlar, eski günlerdeki gibi tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yapmaya başladı. Güven ortamının sağlandığı köylerinde yıkılan evlerinin yerine daha modern evler inşa eden köy sakinleri, doğdukları topraklara dönerek huzurlu bir hayata kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

29 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Köy sakinlerinden Tevekelli Şahin, PKK’lı teröristlerin baskıları sonucu 1991’de göç etmek zorunda kaldıkları köylerine 29 yıllık hasretin ardından döndükleri için mutlu olduklarını belirtti. Şahin, “Bölgemizde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Huzur ve güven içinde evlerimizi inşa ediyoruz. Şu ana kadar 9 evimizi tamamladık. Diğerlerinin de inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki yıl tüm evler bittiğinde burası eskisi gibi büyük bir köy olacak. Artık silah seslerinin yerine çocukların, koyun ve keçilerin sesi yankılanacak. Birkaç yıl önce gelme konusunda endişelerimiz vardı. Şimdi bir kaygımız yok” dedi.

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YATIRIMLAR DA ARTIYOR

Fotoğraf: Arşiv

Bölgede huzurun sağlanmasıyla dinleme tesisi kuran Ramazan Akman ise güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde bölgenin terörden arındırıldığını, yatırımların arttığını kaydetti. Jandarma karakolunun kurulmasıyla bölgenin daha güvenli hale geldiğini anlatan Akman, “Güvenlik konusunda hiçbir kaygımız kalmadı. Güvenlik güçlerimiz güvenliğimizi sağlamak için gece gündüz görev yapıyor. Artık buranın terör olaylarıyla değil güzellikleriyle anılmasını istiyoruz. Yaylalarımız çok güzel ve verimli. Her yıl binlerce koyun burada otlatılıyor. Yatırımlarla bölgenin turizminin de gelişeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

İL ÖZEL İDARESİ HİZMET GÖTÜRÜYOR