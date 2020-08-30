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MUŞ

Şenyayla dönüşlerle yeniden şenleniyor

Muş’ta 1990’lı yıllarda PKK’lı teröristlerin baskıları sonucu göç etmek zorunda kalan Şenyayla bölgesindeki köylüler, bölgede sağlanan güven ortamıyla yıllar önce ayrıldıkları topraklara dönerek yerleşmeye başladı. Köy sakinlerinden Tevekelli Şahin, “Artık silah seslerinin yerine çocukların, koyun ve keçilerin sesi yankılanacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Muş’ta, yıllar önce terör örgütü PKK’nın baskısı sonucu köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde terörden temizlenen topraklarına dönerek yıkılan evlerinin yerine yenilerini inşa ediyor. Muş, Diyarbakır ve Bingöl sınırları arasında yer alan, 2 bin 500 rakımlı Şenyayla ve Kozma Dağı, yürütülen terörle mücadele faaliyetleri sayesinde teröristlerden arındırılarak yeniden eski günlerine kavuştu.

Fotoğraf: Arşiv

TARIM VE HAYVANCILIK YENİDEN BAŞLADI

Terör saldırıları nedeniyle 1990’lı yıllarda ayrıldıkları Şenyayla ve Kozma Dağı eteklerindeki Yörecik ve Yamaç köylerine dönmeye başlayan vatandaşlar, eski günlerdeki gibi tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yapmaya başladı. Güven ortamının sağlandığı köylerinde yıkılan evlerinin yerine daha modern evler inşa eden köy sakinleri, doğdukları topraklara dönerek huzurlu bir hayata kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

29 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Köy sakinlerinden Tevekelli Şahin, PKK’lı teröristlerin baskıları sonucu 1991’de göç etmek zorunda kaldıkları köylerine 29 yıllık hasretin ardından döndükleri için mutlu olduklarını belirtti. Şahin, “Bölgemizde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Huzur ve güven içinde evlerimizi inşa ediyoruz. Şu ana kadar 9 evimizi tamamladık. Diğerlerinin de inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki yıl tüm evler bittiğinde burası eskisi gibi büyük bir köy olacak. Artık silah seslerinin yerine çocukların, koyun ve keçilerin sesi yankılanacak. Birkaç yıl önce gelme konusunda endişelerimiz vardı. Şimdi bir kaygımız yok” dedi.

YATIRIMLAR DA ARTIYOR

Fotoğraf: Arşiv

Bölgede huzurun sağlanmasıyla dinleme tesisi kuran Ramazan Akman ise güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde bölgenin terörden arındırıldığını, yatırımların arttığını kaydetti. Jandarma karakolunun kurulmasıyla bölgenin daha güvenli hale geldiğini anlatan Akman, “Güvenlik konusunda hiçbir kaygımız kalmadı. Güvenlik güçlerimiz güvenliğimizi sağlamak için gece gündüz görev yapıyor. Artık buranın terör olaylarıyla değil güzellikleriyle anılmasını istiyoruz. Yaylalarımız çok güzel ve verimli. Her yıl binlerce koyun burada otlatılıyor. Yatırımlarla bölgenin turizminin de gelişeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

İL ÖZEL İDARESİ HİZMET GÖTÜRÜYOR

  • İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de kurum olarak köylerin sağlıklı ulaşım ve alt yapı hizmetlerine kavuşması konusunda önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirtti. Vatandaşların, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla ata topraklarına dönmeye başladığını aktaran Yentür, “Yatırım programı kapsamında buralarda yol, su hizmetleri götürüyoruz. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Meralarda hayvanlar için suvatlar yapıyoruz. Hayvancılığın canlandırılması için yayla yolları açıyoruz. Vatandaşın yeni yerleşim alanlarına gerekli hizmetleri ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.
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