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İSTANBUL

Serebral Palsi’ye ilk gol

Serebral Palsi ile mücadele eden miniklerden oluşan Walkerspor Futbol Takımı kuruldu. 10 yaşındaki Onur’un annesi Göknur Onur, “Spor çocuklarımıza çok iyi geldi, onları bir arada tuttu.” dedi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Serebral Palsi’ye ilk gol
​Serebral Palsi ile mücadele eden miniklerden oluşan Walkerspor Futbol Takımı kuruldu.

Serebral Palsi ile mücadele eden miniklerden oluşan Walkerspor Futbol Takımı kuruldu. Sultangazi’de bulunan Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’de gerçekleşen etkinliğin ardından kurulan takım, Serebral Palsili çocuklar ve aileleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

AİLELER ÇOCUKLARI SAHADA BULUŞTURDU

Takımın kurucusu Şeyma Ergün, 27 haftalık doğan ve şimdilerde 8 yaşında olan oğlu Hamza Ergün için verdikleri mücadeleden edindiği bilgi ve tecrübelerin sonucu olarak Walkerspor’u kurma fikirlerinin oluştuğunu söyledi. Hayatını bu durumla mücadeleye adayan Ergün, “Çocuklarımızı bir araya getirmeyi denedik. Evde, arkadaş ortamından uzak oldukça sıkılıyorlardı. Amacımız sadece walker kullanan değil, serebral palsili tüm çocukların ve bireylerin sahalarda bir arada buluşması” dedi. Takımla ilgili çalışmaların yaklaşık 1 sene önce başladığını ifade eden Ergün, “Çocukları bir araya getirip gün boyu vakit geçirdik. Kolunu dahi kıpırdatamayan çocuklarımız var, onları bile küçük küçük zıplatmaya başladık. O hareketlenme bizi buralara sürükledi” diye konuştu.

Walkerspor’a dair sosyal medya paylaşımlarının ardından İngiltere’den IFCPF Uluslararası Serebral palsi futbol federasyonu Genel Sekreteri Sam Turner’ın kendilerine ulaştığını kaydeden Ergün, “Takımımız onların da dikkatini çekmiş. Çocuklar bir araya gelsin, elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Biz de 35 aileyle böyle bir yola girdik.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZA ÇOK İYİ GELDİ

7 yaşındaki Yusuf Adem’in babası İlyas Şekeroğlu, oğlunun diğer çocuklarla bu sayede kaynaşarak daha sağlıklı olduğu ifade etti. 10 yaşındaki Onur’un Annesi Göknur Onur, “Spor çocuklarımıza çok iyi geldi, onları bir arada tuttu. İngiltere’deki federasyondan çok ciddi övgüler aldık. Umarım Türkiye Walkerspor Federasyonu’dan gereken desteği alabiliriz.” şeklinde konuştu.

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