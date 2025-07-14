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Serinlemek için arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki Ahmet boğuldu

Serinlemek için arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki Ahmet boğuldu

11:5314/07/2025, Pazartesi
IHA
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Durmuş'un cenazesi yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Durmuş'un cenazesi yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren ve boğularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Durmuş'un cenazesi ailesine teslim edildi.

Serinlemek için arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki Ahmet Durmuş, aniden çırpınarak suyun içinde gözden kayboldu. Suya atlayan arkadaşları, Ahmet'in cansız bedenini sudan çıkartarak, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.


Otopsi işlemleri için Nizip Devlet Hastanesine ardından da Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Durmuş'un cenazesi yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.




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