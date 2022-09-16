Seyrantepe Mahallesine 3 bin ton asfalt serildi

\"3 bin tonluk denizaltını kaldırma kapasitesine sahip. Diğer havuzlardan ayıran çok fazla özellik var. İçerdiği özellikler nedeniyle dünyada başka bir örneği yok. En önemli özelliği havuzun kendine ait bir kapama sistemi olması. Hem üzerine bir çatımız var hem de başında ve sonunda giyotin kapılarımız var. Bu bize havuzlanan unsurların iklim şartlarından bağımsız olarak bakım ve onarımlarını ve gerekiyorsa yeni inşa faaliyetlerini herhangi bir hava koşuluna bağlı kalmadan yapma imkanı sağlıyor.\"