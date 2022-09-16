Gündem Seyrantepe Mahallesine 3 bin ton asfalt serildi
YALOVA

Seyrantepe Mahallesine 3 bin ton asfalt serildi

Yalova Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Seyrantepe Mahallesi’nde başlatılan asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Altyapıdan üstyapıya A’dan Z’ye değişen mahalleye yaklaşık 3 bin ton asfalt serildi.

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Haber Merkezi İHA
Seyrantepe Mahallesine 3 bin ton asfalt serildi
Seyrantepe'ye 3 bin ton asfalt

Altyapısı yapılan, yolları genişletilen ve asfalta kavuşturulan mahallede kaldırımların da yapılmasının ardından çalışmalar tamamlanacak. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, geçtiğimiz aylarda da girişimler sonucu mahalleyi doğalgaz getirildiğini belirterek, “Seyrantepe Mahallemizde altyapıdan üstyapıya ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mahallemizde tam anlamıyla değişimi başlattık. Mevcut olan yolların bozukluğu bizlere iletildi. Bizler de programımıza alarak çalışmalarımıza hız verdik. Ekibim kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Şimdi ise daha önce kaldırım olmayan mahallemizde kaldırım çalışmalarına başlıyoruz. Tahmini olarak 1 hafta içerisinde hava şartlarının uygunluğuna göre mahallemizde çalışmalarımız bitecek. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu sabır ve ilgi için teşekkür ediyorum. Bizler her mahalleye icraat götürmek için varız” ifadelerini kullandı.
Seyrantepe Mahalle Muhtarı Tayfur Çetin, Tutuk’a mahalleye yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Yalova’dan Pakistan’a insani yardım malzemesi gönderildi
HAYAT
Yalova’dan Pakistan’a insani yardım malzemesi gönderildi

Yalova’da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi
FOTOĞRAF 8
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Milli Savunma Bakanlığının projesi çerçevesinde yapılan ve kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip \"3000 Tonluk Denizaltı Havuzu\" düzenlenen törenle denize indirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) iş birliğiyle yapımı tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova’daki Hicri Ercili Tersanesi’nde düzenlenen törenle denize indirildi. Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda hizmet verecek denizaltı havuzu, 28 personel ve 14 denizaltı nöbetçi personelinin 5 gün boyunca ikmal yapmadan barınma kapasitesine sahip olacak.
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Havuz, 4 dizel jeneratör ile liman dışında denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebilecek. 105 metre uzunluğa, 25,1 metre genişliğe ve 19,95 metre yüksekliğe sahip yapının denize indirme töreninde açıklamalarda bulunan ASFAT Proje Sorumlusu Bedrettin Karaçorlu, önemli bir günü yaşadıklarını ifade etti. Projenin stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Karaçorlu, denizaltı havuzunun boş ağırlığının 4 bin ton olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
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\"3 bin tonluk denizaltını kaldırma kapasitesine sahip. Diğer havuzlardan ayıran çok fazla özellik var. İçerdiği özellikler nedeniyle dünyada başka bir örneği yok. En önemli özelliği havuzun kendine ait bir kapama sistemi olması. Hem üzerine bir çatımız var hem de başında ve sonunda giyotin kapılarımız var. Bu bize havuzlanan unsurların iklim şartlarından bağımsız olarak bakım ve onarımlarını ve gerekiyorsa yeni inşa faaliyetlerini herhangi bir hava koşuluna bağlı kalmadan yapma imkanı sağlıyor.\"
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Çatı üzerindeki kaplamanın Avrupa standartlarında yalıtkanlığına sahip olduğunu ifade eden Karaçorlu, denizaltı havuzunun NATO standartlarına uygun yapıldığını belirterek, “Türk loyduyla beraber kontrol edildi. Bu havuzu diğer havuzlardan ayıran özelliklerden bir tanesi açık denizlerde havuzlama kapasitesine sahip. 100 nat rüzgar hızı, yani yüksek bir rüzgar hızında bile stabilizesinde herhangi bir değişiklik yok.
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Ağırlık olarak Gölcük’teki donanmada kullanılacak. Boyu 105, yüksekliği 19, genişliği 25 metre, maksimum dalış derinliği 16,5 metre. Bu derinliğe 75 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. İçerisinde çok önemli elektronik otomasyon sistemleri var. Bunlardan birkaçı gemi merkezleme sistemi, reflection sistemi, su altı görüntüleme sistemi.
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Bunların hepsi havuzlanan denizaltı ve gemi güvenliği için önemli olan sistemler. Bu yıl içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz. Mavi Vatan hedefine bizi bir adım daha yaklaştıracağını hedefliyoruz\" diye konuştu.
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Yalova’da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi
Yalova’da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi
Milli Savunma Bakanlığının projesi çerçevesinde yapılan ve kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip "3000 Tonluk Denizaltı Havuzu" düzenlenen törenle denize indirildi. Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) iş birliğiyle yapımı tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova'daki Hicri Ercili Tersanesi'nde düzenlenen törenle denize indirildi. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda hizmet verecek denizaltı havuzu, 28 personel ve 14 denizaltı nöbetçi personelinin 5 gün boyunca ikmal yapmadan barınma kapasitesine sahip olacak.
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