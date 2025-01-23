Şi ve Putin'den mesaj gibi görüşme: İki liderden Trump'a karşı birlik çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açılamaya göre iki lider, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden saatler sonra video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Çin Devlet Başkanı Şi, görüşmede, iki ülke ilişkilerini 2025'te yeni bir aşamaya taşımak, dış koşulların belirsizliğine karşı Çin-Rusya bağlarının istikrarı ve direnciyle yanıt vermek ve uluslararası eşitliği ve adaleti savunmak için Rus lider ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Çin'in bu yıl Şanghay İşbirliği Örgütünün dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Şi, örgütü daha fazla sorumluluk alma doğrultusunda geliştirmek için Rusya ve diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi. Şi, iki ülkenin genişletilmiş BRICS iş birliğini ilerletmek için birlikte çalışmayı sürdürerek Küresel Güney'in birlik olarak güç kazanmasında yeni bir sayfa açmasına katkıda bulunması gerektiğinin altını çizdi. Çin'in açıklamasında Putin'in Tayvan sorununda Pekin'e desteğini ifade ettiği aktarıldı. ABD ile jeopolitik rekabetin ve Asya-Pasifik'teki cepheleşmelerin arttığı bir dönemde Çin'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı karşısında benzer meydan okumalarla karşı karşıya bulunan Rusya ile yakınlaştığı gözleniyor.