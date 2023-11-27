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Fırtına ve şiddetli yağış sonrası iki ilde okullar tatil edildi

Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklar dolayısıyla il genelinde 27 Kasım günü tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Hatay’ın İskenderun ilçesinde de kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı okullar bir gün tatil edildi.

07:14 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.


Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından geçtiğimiz gün başlayan yağışlı hava Hatay’da gün içerisinde etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde akşam


Hatay’da okullar 1 gün tatil edildi


saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.



Karadeniz'de fırtına sonrası dev dalgalar: Yük gemisi karaya oturdu evleri su bastı
Karadeniz'de fırtına sonrası dev dalgalar: Yük gemisi karaya oturdu evleri su bastı

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da fırtınayla dev dalgalar oluştu. Dalgalar, Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın mendirek duvarını yıkarken İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi. Karaya oturan gemideki 12 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Gemi mürettebatı kurtarılmayı bekledi. Abana'da ise fırtına nedeniyle ilçedeki bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Harmason bölgesindeki iki evden 6 kişi iş makinesiyle tahliye edildi. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gün boyu devam eden şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı. Su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı.


#Zonguldak
#Hatay
#Okul tatili
#Fırtına
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