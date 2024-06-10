Sigara yasağında yaş sınırı inecek mi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de 2009 yılı sonrasında doğan kişilerin sigara ve elektronik sigaraya yasal olarak ulaşmasının yasaklandığı yasanın incelenmesi talimatı verdi. Erdoğan, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' kapsamında Vahdettin Köşkü’nde milli sporcular ve birçok farklı ülkeden çocuk ve gençlerle bir araya geldi. Buluşmada AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da yer aldı.

2009'DAN SONRA DOĞANLARA YASAK

Programda gençlerin ve çocukların konu hakkındaki düşünce ve dileklerini de dinleyen Erdoğan'a, 15 yaşındaki İngiliz genç Edward Smith, İngiltere'de geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ve 2009 yılı sonrasında doğan kişilerin sigara ve elektronik sigaraya yasal olarak ulaşmasının yasaklandığı yasayı anlattı. Smith konuşmasında, tütün temelli hastalıkların bu yasayla azalabileceğini düşündüğünü aktardı. Erdoğan ise, "Ne zaman böyle bir yasal çalışmayı yaptıklarını öğrenebilirsek; gerekirse Birleşik Krallık ile irtibat kurarız" dedi. Erdoğan, İstanbul Milletvekili Durgut’un “Biz bu konuyu çalışalım Sayın Cumhurbaşkanım" sözlerine, "Çalışalım" şeklinde yanıt verdi.

İNSANLARIN HAYATI PAHASINA KAZANÇ

Erdoğan, "Tütün endüstrisi yeni ürünlerle ve kanuni boşluklardan da faydalanarak insanların hayatı pahasına kazancına kazanç eklemektedir. Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler, bizim hükümetlerimizdir. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı ve çok boyutlu bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

40 gün sonra iadeiziyaret

Başkentte dikkatler Kurban Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın (salı) saat 16.00’da planlanan CHP ziyaretine çevrildi. Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesi merakla bekleniyor. 40 gün aranın ardından gerçekleşecek iadeiziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi’ne 18 yıl sonra ilk ziyareti olması açısından da önem taşıyor. Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 12. katta bulunan makamı ya da MYK’nın yapıldığı oval ofiste ağırlaması bekleniyor.

Aliyev bugün Ankara’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Ankara’da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarıldı.







