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Siirt'te kaçak elektrik denetimi yapan görevliler darp edilmişti: İki şüpheli gözaltına alındı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapan 2 enerji şirketi çalışanını darbeden 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

15:46 . 30/09/2023 Cumartesi
DHA
Siirt

Siirt

Kurtalan ilçesi İğdeli köyü Yazılı mezrasında, daha önceki kaçak elektrik kullandığı için ceza yazılan N.K. ile F.K., kontrol için bölgeye giden enerji şirketinin 2 çalışanına odun ve yumrukla saldırdı.


Darbedildikleri o anları cep telefonu kamerasıyla da görüntüleyen enerji şirketi çalışanları, şirket aracına binerek uzaklaştı. 


Yaralanan çalışanlar Kurtalan Devlet Hastanesi’ne giderek burada darp raporu aldı. 


Saldırıda bir çalışanın burnunun kırıldığı, diğerinin ise kaburgalarının zedelendiği doktorlar tarafından belirlendi.

Tek tek yakalandılar

Şikayet üzerine N.K. ile F.K. isimli şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.




#Siirt
#Jandarma
#elektrik
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