Siirt'te kaçak elektrik denetimi yapan görevliler darp edilmişti: İki şüpheli gözaltına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada son durumu anlatan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Herhangi bir fren benzeri izi yok. İhmal olayları yapılacak soruşturma sonrasında ortaya çıkacaktır. Yaralıların tedavisi devam ediyor" dedi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.