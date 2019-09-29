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SİİRT

Siirt'te terör operasyonu

Siirt'te terör operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.

Haber Merkezi AA
Siirt'te terör operasyonları kapsamında toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi. (arşiv)
Siirt'te terör operasyonları kapsamında toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi. (arşiv)

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

  • İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Toplamda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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