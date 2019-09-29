Siirt'te terör operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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26 Eylül'de İstanbul’da meydana gelen depremin ardından, artçı şokların şiddeti üzerine bahis oynandığı ortaya çıktı. Afetten para kazanmak isteyen yasa dışı bahisçiler WhatsApp gruplarında bir araya gelerek peş peşe gerçekleşen artçıların şiddetini tahmin etmeye çalışıyor. Depremin şiddetine göre 200 TL ile 5 bin Dolar arası paralar yatıran kumarbazlar, grubunun linki bir trol tarafından bahis oynan başka bir grupta paylaşılınca deşifre oldu. Bahis yazışmalarına tanıklık eden Dijital İletişim Danışmanı Dr. Murat Dağıtmaç ekran görüntülerini yenisafak.com ile paylaştı.