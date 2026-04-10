Silopi’de kadınlardan polise anlamlı sürpriz kutlama

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM-1) faaliyet yürüten kadınlar, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla görevi başındaki polis ekipleri için sürpriz kutlama yaptı.

ADEM-1 Koordinatörü Aylin Ökten ve merkezde faaliyet yürüten kadınlar, ilçe girişindeki güvenlik noktasına giderek polis ekiplerinin gününü kutladı.

Kadınlar, beraberlerinde getirdikleri, üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü logosu bulunan pastayı polis ekiplerine verdi.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen polis ekipleri, daha sonra pastayı keserek ziyaretlerinden dolayı kadınlara teşekkür etti.

Ökten, yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladıklarını belirterek, emniyet mensuplarını bu özel günde unutmadıklarını göstermek istediklerini söyledi.

Ökten, "Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan emniyet teşkilatımızın her bir ferdine şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ökten ve beraberindekiler daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut'u makamında ziyaret etti, polis haftasını kutladı.

Kadınlar, Yakut'a el sanatları kursunda filografi sanatıyla hazırladıkları polis teşkilatı logolu tablo hediye etti.

İlçe Emniyet Müdürü Yakut, ziyaretlerinden dolayı kadınlara teşekkür etti.







