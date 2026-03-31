“Sınır dışı edileceğim” diyerek para topladı: Mağduriyet kurgusu deşifre oldu

Nail Nabiullin’in sosyal medya paylaşımlarında Türkiye’deki ikamet izninin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini öne sürdüğü, bu gerekçeyle takipçilerinden uçak bileti, idari para cezası ve geçimini sağlamak amacıyla maddi destek talep ettiği belirlendi.

Paylaşımlarında ayrıca insani hassasiyet oluşturmak amacıyla orta derecede anemi hastası olduğunu iddia ettiği de görüldü. Ancak yapılan incelemelerde söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Nail Nabiullin’in ikamet izninin iptal edilmediği, kendisinin İstanbul’da, eşi ve çocuğunun ise Antalya’da ikamet izinlerinin halen geçerli olduğu ve yasal durumlarına ilişkin herhangi bir engelin bulunmadığı tespit edildi.

Şahsın, sınır dışı edilme gibi bir durumu olmadığı halde bu yönde algı oluşturarak vatandaşları yanıltmaya ve maddi menfaat temin etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

Herkesi bu paylaşımla kandırmış

TÜRKİYE’DEN AYRILIYORUZ…



Dostlarım…

Gidiyoruz…



Türkiye’de kalmak için verdiğimiz mücadeleyi maalesef kaybettik…



Oturum iznimiz iptal edildi ve artık çok kısa bir süre içinde gitmeye mecburuz…



Belki kısa süreliğine… belki değil… Bilmiyoruz. Yakında geri döneriz diye… pic.twitter.com/0B8aUtkrYW — Nail Nabiullin (@NailNabiulla) March 25, 2026







