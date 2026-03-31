Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
“Sınır dışı edileceğim” diyerek para topladı: Mağduriyet kurgusu deşifre oldu

10:3131/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İkamet iddiası yalan çıktı: Para toplama girişimi mercek altında
Sosyal medya platformlarında kendisini Tatar gazeteci ve aktivist olarak tanıtan yabancı uyruklu Nail Nabiullin’in, gerçeğe aykırı beyanlarla kamuoyunu yanıltarak maddi kazanç sağlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Şahsın, vatandaşların yardımseverlik duygularını istismar ettiği gerekçesiyle hakkında hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Nail Nabiullin’in sosyal medya paylaşımlarında Türkiye’deki ikamet izninin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini öne sürdüğü, bu gerekçeyle takipçilerinden uçak bileti, idari para cezası ve geçimini sağlamak amacıyla maddi destek talep ettiği belirlendi.

Paylaşımlarında ayrıca insani hassasiyet oluşturmak amacıyla orta derecede anemi hastası olduğunu iddia ettiği de görüldü. Ancak yapılan incelemelerde söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Nail Nabiullin’in ikamet izninin iptal edilmediği, kendisinin İstanbul’da, eşi ve çocuğunun ise Antalya’da ikamet izinlerinin halen geçerli olduğu ve yasal durumlarına ilişkin herhangi bir engelin bulunmadığı tespit edildi.

Şahsın, sınır dışı edilme gibi bir durumu olmadığı halde bu yönde algı oluşturarak vatandaşları yanıltmaya ve maddi menfaat temin etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

Herkesi bu paylaşımla kandırmış


#sosyal medya
#dolandırıcılık
#Nail Nabiullin
#istismar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
