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SİNOP

Sinop'tan ayrılmak için sandığa gidecekler

Sinop'un Türkeli ilçesindeki mahalle sakinleri, Kastamonu'ya bağlanmak için yapılan halk oylamasında sandık başına gidecek.

Haber Merkezi İHA
​Sinoptan ayrılmak için sandığa gidecekler
Arşiv

İlçeye bağlı Gencek köyü Çayağzı Mahallesi'nde yaşayan 150 kişinin imzasıyla Türkeli Kaymakamlığı'na verilen dilekçede, birçok kamu-kurum hizmetlerinin Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesinden sağlandığı gerekçe gösterilerek, Kastamonu Çatalzeytin'e bağlanması talebinde bulunuldu.

Bu kapsamda, 242 seçmenin bulunduğu Gencek köyü Çayağzı Mahallesi'nin, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebi, 24 Ekim'de yapılacak halk oylaması ile değerlendirilecek.

NİHAİ KARARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERECEK

Yapılan oylamada, halkın en az yüzde 51'i 'evet' oyu kullanırsa, bu talep Sinop İl Genel Meclisi'ne taşınacak, sonrasında Sinop ve Kastamonu valiliklerince ortak değerlendirilerek, İçişleri Bakanlığı tarafından nihai karar verilecek.

İKİNCİ KEZ SANDIĞA GİDECEKLER

Çayağzı Mahallesi sakinleri, daha önce de Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebinde bulunmuş ve 2014 yılında sandık başına gitmiş, kayıtlı 291 seçmenden 201'i oy kullanmıştı. 113 seçmen Çatalzeytin'e geçmek için 'evet' derken, 75 seçmen 'hayır' oyu kullandı. Halk oylaması sonucu oy çokluğuyla "evet" çıkmasına rağmen bu talep, Sinop İl Genel Meclisi'nce reddedilmişti.

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