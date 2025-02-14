Şırnak'ta eş zamanlı şafak operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda adresleri tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.