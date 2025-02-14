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Şırnak'ta eş zamanlı şafak operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta eş zamanlı şafak operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

12:0114/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
IHA
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Gözaltında alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Gözaltında alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda adresleri tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

#Şırnak
#PKK/KCK
#Terör
#Operasyon

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