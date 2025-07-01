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Şırnak'ta sevkiyat sırasında 4 kilo 800 gram altın ile döviz çalındı: 2 şüpheli Mardin'de yakalandı

Şırnak'ta sevkiyat sırasında 4 kilo 800 gram altın ile döviz çalındı: 2 şüpheli Mardin'de yakalandı

14:001/07/2025, Salı
DHA
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Şüphelilerin işlemleri sürerken, ele geçirilen altın ve döviz sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin işlemleri sürerken, ele geçirilen altın ve döviz sahibine teslim edildi.

Şırnak'ta altın sevkiyatı sırasında 4 kilo 800 gram altın ile 10 bin dolar ve bin avro çalan 2 şüpheli, Mardin'de yakalandı.

Güçlükonak ilçesinde 27 Haziran'da altın sevkiyatı ile uğraşan kişilerin aracından 4 kilo 800 gram altın, 10 bin dolar ve bin avro çalan şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelilerin çalınan altın ve dövizlerle birlikte Mardin'e geldikleri ve kiraladıkları hafif ticari aracı terk ettikleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.



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