Alman işi hırsızlık tespit edilemiyor: 5.7 milyar dolar tuttu

Almanya'daki perakendeciler, kısmen organize suçlar tarafından yönlendirilen mağaza içi hırsızlığın yeni zirvelere ulaşmasıyla daha fazla stokun raflardan kaybolduğunu görüyor.





Almanya'daki perakende envanter kayıpları 2024 yılında 4,95 milyar euroya (5,7 milyar dolar) yükselerek bir önceki yıla göre yüzde 3 artış gösterdi ve Köln merkezli EHI Perakende Enstitüsü tarafından yapılan sektör araştırmalarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakama ulaştı. Artış büyük ölçüde mağaza hırsızlığındaki yaklaşık yüzde 5'lik artıştan ve tipik olarak suç başına en az bin euro'luk mal çalan organize suç gruplarıyla ilişkili hırsızlıkların sayısının artmasından kaynaklandı.





Almanya'da 17 binden fazla mağaza işleten 98 perakendecinin verilerine dayanan rapor, hırsızlık ve önleme çabalarının fiyatları genel olarak yaklaşık yüzde 1,5 oranında artırdığını ortaya koyuyor. Ülkenin tüm perakende sektörü yaklaşık üç milyon kişiye istihdam sağlamakta ve yıllık yaklaşık 630 milyar euroluk satış gerçekleştiriyor.





HIRSIZLAR ALKOL, KAHVE, TIRAŞ BIÇAĞI, PARFÜM, ELEKTRONİK ÇALIYOR

Raporda hırsızların genellikle süpermarketlerdeki alkol ve kahve, eczanelerdeki tıraş bıçakları ve parfümler ile elektronik veya markalı giysiler gibi küçük ve yüksek değerli ürünleri hedef aldığı belirtiliyor.





Aynı zamanda enflasyon da gündelik malları daha pahalı hale getirdi. Araştırmanın yazarı Frank Horst, "İnsanların artık belirli ürünleri karşılayamadığını mı yoksa bunun kısmen bu kadar yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmaya karşı bir protesto biçimi mi olduğunu söylemek zor" dedi.





Almanya bu sorunla mücadelede yalnız değil. Pandeminin sona ermesinden bu yana, Avrupa ve ABD'nin bazı bölgelerinde perakende hırsızlığı arttı ve mağazaları şirket içi dedektifler, kilitli ürün vitrinleri ve sofistike gözetim yazılımları kullanmaya itti. Kendi kendine ödeme sistemlerinin yükselişinin de hırsızlığa katkıda bulunduğu düşünülüyor ve birçok perakendeciyi müşterilerin çıkış için fişlerini taramalarını zorunlu kılmaya sevk ediyor.





YÜZDE 98'İ TESPİT EDİLEMİYOR

Alman polis verileri 2023'ten itibaren rapor edilen hırsızlık vakalarının sayısında bir düşüş olduğunu gösterse de, EHI envanter değerlendirmelerinin gerçek hırsızlık seviyelerinin daha doğru bir resmini sunduğunu savunuyor. Çünkü hırsızlık olaylarının yaklaşık yüzde 98'i tespit edilemiyor.





Alman perakende birliği HDE'nin CEO'su Stefan Genth, "Polise yapılan ihbarlar nadiren mahkumiyetle sonuçlandığı için pek çok perakendeci hayal kırıklığına uğruyor. Bu nedenle suç duyurusunda bulunmanın gerektirdiği bürokratik çabalardan kaçınıyorlar." dedi.





Bunun yerine, mağazalar genellikle güvenlik kameraları, dedektif operasyonları ve personel eğitimi gibi kendi güvenlik önlemlerine yatırım yapıyor. Almanya'da yapılan araştırmaya katılan her dört perakendeciden biri 2024 yılında güvenlik bütçelerini artıracaklarını söyledi.





Securitas AB gibi firmalar bu büyük talepten faydalanıyor. Aynı zamanda, müşterilerin değişen beklentileri özellikle teknoloji ve yapay zekâ kullanımı ile ilgili olarak uygun çalışan bulmayı daha da zorlaştırıyor.





Securitas'ta büyük perakende müşterileri için güvenlik operasyonlarını denetleyen Bernd Rossbach, "Yeterli sayıda kalifiye personel yok. Artık sadece yerde durmak yeterli değil; teknik anlayış ve empati de gerekiyor" dedi.





Doğru dengeyi tutturmak da bir sorun. ABD'de gündelik eşyaların kilit altında tutulması, müşterileri hayal kırıklığına uğratarak ve personeli zorlayarak geri tepti. Ayrıca daha fazla insanın internetten alışveriş yapmaya başlamasına neden oldu.





Horst, perakendeciler risklerin farkında olsa da, bazen daha iyi seçenekler olmadığını söyledi.



