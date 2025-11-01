Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Şişkinlik ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şişkinlik ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

17:031/11/2025, السبت
DHA
Sonraki haber
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Ordu'da şişkinlik ve halsizlik şikayetiyle hastaneye giden Atiye A.'nın (70) karnında tespit edilen 5 kilogramlık kitle, 2 saat süren ameliyatla alındı.

Altınordu ilçesinde yaşayan Atiye A., karnındaki şişkinlik ve halsizlik nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen Atiye A., ameliyata alındı.

Hastanın karnından 5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı

Op. Dr. Selim Akçay tarafından yapılan ameliyatta, Atiye A.'nın karın bölgesinde 24 santimetre boyunda, 5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı. Çıkarılan kitle incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Selim Akçay,
"Bu tür büyük kitlelerde erken teşhis ve düzenli kontroller hayati önem taşımaktadır. Hastamızın operasyonu başarılı geçti, genel durumu şu anda stabil" dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise “Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Selim Akçay ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik eder, hastamıza acil şifalar dileriz"
denildi.



#Ordu
#kitle
#hastane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları