Şişkinlik ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Ordu'da şişkinlik ve halsizlik şikayetiyle hastaneye giden Atiye A.'nın (70) karnında tespit edilen 5 kilogramlık kitle, 2 saat süren ameliyatla alındı.
Altınordu ilçesinde yaşayan Atiye A., karnındaki şişkinlik ve halsizlik nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen Atiye A., ameliyata alındı.
Hastanın karnından 5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı
Op. Dr. Selim Akçay tarafından yapılan ameliyatta, Atiye A.'nın karın bölgesinde 24 santimetre boyunda, 5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı. Çıkarılan kitle incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.