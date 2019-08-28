Gündem Sivasta bulundu 55 milyon yıllık
SİVAS

Sivas haberleri: Sivas’ta 55 milyon yıllık deniz canlısı fosili bulundu

Sivas'ta bulundu: 55 milyon yıllık

Sivas’ta geçtiğimiz hafta bir çoban tarafından bulunan ve buğday tanelerine ait olduğu düşünülen fosillerin yaklaşık 50-55 milyon yıllık tek hücreli deniz canlılarına ait fosiller olduğu anlaşıldı.

Haber Merkezi IHA
Bulunan fosil.
Bulunan fosil.

Sivas’ın Doğanşar ilçesi kırsalında bir çoban tarafından bulunan buğday tanelerine benzeyen fosilin, aslında 50-55 milyon yıllık tek hücreli deniz canlılarına ait olduğu anlaşıldı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Nazire Özgen, Tarih Öğretmeni, araştırmacı-yazar Fikri Karaman tarafından gündeme getirilen buğday tanelerine benzer fosille ilgili yaptığı değerlendirmede, bulunan fosilin 50-55 milyon yıllık nummulites adı verilen tek hücreli deniz canlılarına ait olduğunu söyledi.

Özgen, “Bu fosiller ile zaman zaman karşılaşıyoruz. Bu fosiller bulunanlar tarafından farklı şeylere de benzetilebiliyor. Fosil bilimi içerisinde biz bu tek hücreli canlı fosillerine nummulites diyoruz. Nummulitesler yeryüzünde 60 milyon yıl önce ortaya çıkmış ve halen günümüzde denizlerde yaşayan tek hücreli canlılardır. Bu bulunan fosil Sivas çevresinde 50-55 milyon yıl önce yaşamış nummulites adı verilen tek hücreli deniz canlılarına aittir. Daha çok mercimeğe benzerler. Bu nedenle bulundukları belgeler, Mercimekli tepe gibi isimlerle adlandırılır. Küçükleri mercimeğe benzetildiği gibi büyükleri ise taşlaşmış paralara benzetilmektedir. 140 mm çapında olanları da vardır” dedi.

Sivas'ta bulundu: 55 milyon yıllık
FOTOĞRAF 4
Title
Sivas'ın Doğanşar ilçesi kırsalında bir çoban tarafından bulunan buğday tanelerine benzeyen fosilin, aslında 50-55 milyon yıllık tek hücreli deniz canlılarına ait olduğu anlaşıldı.
Title
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Nazire Özgen, Tarih Öğretmeni, araştırmacı-yazar Fikri Karaman tarafından gündeme getirilen buğday tanelerine benzer fosille ilgili yaptığı değerlendirmede, bulunan fosilin 50-55 milyon yıllık nummulites adı verilen tek hücreli deniz canlılarına ait olduğunu söyledi.
Title
Özgen, “Bu fosiller ile zaman zaman karşılaşıyoruz. Bu fosiller bulunanlar tarafından farklı şeylere de benzetilebiliyor. Fosil bilimi içerisinde biz bu tek hücreli canlı fosillerine nummulites diyoruz. Nummulitesler yeryüzünde 60 milyon yıl önce ortaya çıkmış ve halen günümüzde denizlerde yaşayan tek hücreli canlılardır. Bu bulunan fosil Sivas çevresinde 50-55 milyon yıl önce yaşamış nummulites adı verilen tek hücreli deniz canlılarına aittir. Daha çok mercimeğe benzerler. Bu nedenle bulundukları belgeler, Mercimekli tepe gibi isimlerle adlandırılır. Küçükleri mercimeğe benzetildiği gibi büyükleri ise taşlaşmış paralara benzetilmektedir. 140 mm çapında olanları da vardır dedi.
Title
Sivas'ta bulundu: 55 milyon yıllık
Sivas'ta geçtiğimiz hafta bir çoban tarafından bulunan ve buğday tanelerine ait olduğu düşünülen fosillerin yaklaşık 50-55 milyon yıllık tek hücreli deniz canlılarına ait fosiller olduğu anlaşıldı.


İdlibde işbirliği mesajı

İdlib'de işbirliği mesajı

İki lider, insani bir krizin önlenmesine vurgu yaptı.
F-35 şantajına devam!

F-35 şantajına devam!

​Pentagon, Türkiye'nin S-400 satın almasını hazmedemedi.
Memur zammıbelli oldu

Memur zammı
belli oldu

Hakem heyeti 2020 için 4+4, 2023 için 3+3 dedi.
Transfer sonuçlanıyor

Transfer sonuçlanıyor

Falcao transferi kura gününde açıklanabilir.
Alternatifleri ararız

Alternatifleri ararız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması.
Parlamentoya<br>Brexit bypassı

Parlamentoya
Brexit bypassı

​Başbakan Johnson istedi, Kraliçe Elizabeth tatil etti.

Rezervler arttı<br>Türkiye yükseldi

Rezervler arttı
Türkiye yükseldi

Türkiye, İngiltere'yi geçerek 18'inci oldu.
İdlib'de provokasyon

İdlib'de provokasyon

TSK'nın gözlem noktaları çevresinde kirli oyun.
Polis kılıktan<br>kılığa girdi

Polis kılıktan
kılığa girdi

​Dolandırıcılık şebekesi böyle çökertildi.
Servis otobüsü devrildi

Servis otobüsü devrildi

​Aydın'daki kazada 47 kişi yaralandı.
12 bin personel ataması yapıldı

12 bin personel ataması yapıldı

​Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Ara-bul-yok et<br>nasıl işleyecek?

Ara-bul-yok et
nasıl işleyecek?

Uzmanlar, Kıran-2 Harekatı'nı değerlendirdi.
Marmaris'te deprem

Marmaris'te deprem

​Depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.
Türkiye'nin acı kaybı

Türkiye'nin acı kaybı

​​Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.
FETÖ'nün Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün Türkiye sorumlusu yakalandı

​MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda ailesiyle birlikte paketlendi.
ABD'li Boeing'e Rusya'dan rakip

ABD'li Boeing'e Rusya'dan rakip

Türkiye ile savaş uçağının yanı sıra yolcu uçağı anlaşması da gündemde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.