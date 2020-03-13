Gündem Siyasi partilerde virüs ertelemesi
POLİTİKA

Siyasi partilerde virüs ertelemesi

Koronavirüs siyasi partilerin faaliyetlerini gözden geçirmelerine neden oldu. AK Parti, Kızılcahamam kampını ertelerken, Meclis grup toplantılarına önlem amacıyla yaşlı ve çocukların getirilmemesi kararı aldı. MHP ay sonu yapacağı Antalya kampını erteledi. CHP ise büyük kurultay kararını Sağlık Bakanlığı ile görüşmesinin ardından verecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
TBMM
TBMM

Koronavirüs salgını siyasi partilerin de ek önlemler almasına ve çalışmalarını yeniden şekillendirmelerine neden oluyor. Birçok siyasi parti kongre ve kamplarını erteleme kararı aldı.

AK Parti, koronavirüs önlemleri kapsamında ilk etapta TBMM kampüsüne ve grup toplantılarına yönelik bazı kararlar aldı. AK Parti’de Meclis grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararı verildi. Ayrıca grup toplantılarının sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması ve TBMM Üyeler Lokantası’na milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesini kararlaştırıldı. AK Parti almış olduğu kuralları konusunda milletvekillerini bilgilendirdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında TBMM’de de çeşitli önlemler alınıyor. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Meclis Kabul Salonu’nda kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Bu işlemin yoğun ziyaret günlerinde tekrarlanacağı belirtildi.

KIZILCAHAMAM RAMAZAN SONRASI

AK Parti’de de Kızılcahamam kampı ertelendi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti’nin 3-5 Nisan’da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini belirtti. Yapılan açıklamada, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam’da yapılması planlanan “AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. MHP’nin ay sonu yapmayı planladığı Antalya kampı da ertelendi. Kampın ertelendiğini Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Twitter hesabından duyurdu. Durmaz “27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir” dedi.

CHP BAKAN İLE GÖRÜŞÜP KARAR VERECEK

Dün toplanan CHP Parti Meclisi’nde de 28-29 Mart’ta yapılması planlanan 37’nci Olağan Büyük Kurultayı’n ertelenmesi gündeme geldi. CHP PM, kurultayın ertelenip ertelenmemesi kararı için MYK’ya tam yetki verdi. MYK, Sağlık Bakanlığı ile yapacağı görüşmenin ardından kurultay tarihine ilişkin net kararı verecek. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Sağlık Bakanlığı’nın kongrenin sınırlı katılımla yapılması veya ertelenmesine ilişkin yönlendirmeleri neticesinde gerekeni yapacağız” dedi.

  • Tedbirler kapsamında TBMM yerleşkesinde de önlemler artırıldı. TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu’nda kapsamlı bir dezenfeksiyon yapıldı. Önceki gün gün itibariyle 3 bin 472 ziyaretçinin kabul edildiği Meclis’te, benzer yoğunlukların yaşandığı günlerde de dezenfekte çalışmaları yapılmaya devam edilecek.

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