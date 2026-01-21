Yeni Şafak
Sokak ortasında pompalı dehşeti: Polisten kaçamadı

00:4021/01/2026, Çarşamba
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın’da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan O.C., olay sonrası kaçtı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde tartıştığı kişi pompalı tüfek ile vurup, olay yerinden kaçan şüpheli, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Olay, İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi Karabağ Köprüsü yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.S. (25) ile O.C. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada O.C., H.S.’yi pompalı tüfekle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, O.C.’yi kısa sürede olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



