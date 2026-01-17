Aydın'da jeotermal hattında sızıntı: Çamköy-Bozköy yolu ulaşıma kapatıldı

Çamköy–Bozköy yolu kenarından geçen jeotermal firmaya ait boru hattından henüz belirlenemeyen bir nedenle buhar sızıntısı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.