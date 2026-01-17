Yeni Şafak
Aydın'da jeotermal hattında sızıntı: Çamköy-Bozköy yolu ulaşıma kapatıldı

01:0217/01/2026, Cumartesi
DHA
Aydın'ın Germencik ilçesinde, jeotermal bir firmaya ait boru hattında meydana gelen buhar sızıntısı nedeniyle ekipler çalışma başlattı.

Çamköy–Bozköy yolu kenarından geçen jeotermal firmaya ait boru hattından henüz belirlenemeyen bir nedenle buhar sızıntısı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

Sızıntı nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında Çamköy–Bozköy yolu ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, jandarma ekiplerinin kontrolünde alternatif güzergâhlara yönlendirildi. 

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ile Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin sızıntının giderilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

