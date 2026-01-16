Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlanması için çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Efeler ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (23) isimli şahıs yakalandı.