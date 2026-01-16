Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde para transferine aracılık eden hesaplara yönelik 6 aylık teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler kent genelinde belirlenen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenleme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri belirlenen 28 şüpheli yakalandı.