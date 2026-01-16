Yeni Şafak
Antalya'da yanan otomobilde 1 kişinin cesedi bulundu

16/01/2026, Cuma
Antalya'da yol kenarında yanan otomobili gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçta erkek cesedi bulundu. Ceset morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yanan otomobilde 1 kişinin cesedi bulundu.

Korubaşı Mahallesi’nde yol kenarında yanan 07 HZV 34 plakalı aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçta, bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



