Filyos’ta ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu

00:4516/01/2026, Cuma
IHA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ağaçlık alanda henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde ağaçlık alanda çıkan yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Filyos beldesi Yarımca Mahallesi mevkiindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Nedeni henüz öğrenilemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine 112 Acil Sağlık, Filyos Liman bölgesinden ve Filyos Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca olay yerine jandarma ekipleri de hareket etti.


Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde devam etti. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



