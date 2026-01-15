Yeni Şafak
İstanbul'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı

18:4115/01/2026, Perşembe
DHA
Alevlerin söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

İstanbul'da Pirinççi Habipler Yolu'nda seyreden minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde seyir halindeki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.


Yangın, saat 15.30 sıralarında Pirinççi Habipler Yolu'nda seyreden minibüste meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle minibüsten çıkan dumanlar kısa sürede büyüyerek araçta patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Polis ekipleri ise tedbir amaçlı yolu trafiğe kapattı. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen minibüsteki alevlerin söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.



