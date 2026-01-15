Yeni Şafak
İstanbul Avcılar’da İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Avcılar’da İETT otobüsü alev alev yandı

10:3115/01/2026, Perşembe
DHA
İstanbul Avcılar'da park halindeki İETT otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Tahtakale Mahallesi Ispartakule Meydan’da bulunan Şehit Tahsin Gerekli Durağı’nda park halinde bulunan İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.


Çevredeki sitelerde oturanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

#İstanbul
#Avcılar
#İETT
#Ispartakule
