İstanbul Avcılar’da İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Avcılar'da park halindeki İETT otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

1 /7

Tahtakale Mahallesi Ispartakule Meydan’da bulunan Şehit Tahsin Gerekli Durağı’nda park halinde bulunan İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

2 /7

Çevredeki sitelerde oturanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 /7

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

4 /7

5 /7

6 /7