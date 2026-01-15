Beşiktaş Kuruçeşme'deki bir gece kulübünün kaçak olduğu tespit edilen 6 eklentisi belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Çalışmalar havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yürütülen denetimler kapsamında, Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan bir gece kulübünün bazı bölümlerinin kaçak olduğu tespit edildi.
Denetimler sonucunda, toplam 6 yapıya ait cadde üzerindeki kapalı eklentiler ile deniz kenarında yer alan yeme-içme alanlarının aykırı bölümlerinin yıkımına karar verildi.
Yasal sürecin tamamlanmasının ardından harekete geçen belediye ekipleri tarafından Muallim Naci Caddesi'nde bulunan gece kulübünde tespit edilen kaçak 6 eklenti yıkıldı.