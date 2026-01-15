Beşiktaş Kuruçeşme'deki bir gece kulübünün kaçak olduğu tespit edilen 6 eklentisi belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Çalışmalar havadan görüntülendi.

1 /12 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yürütülen denetimler kapsamında, Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan bir gece kulübünün bazı bölümlerinin kaçak olduğu tespit edildi.

2 /12 Denetimler sonucunda, toplam 6 yapıya ait cadde üzerindeki kapalı eklentiler ile deniz kenarında yer alan yeme-içme alanlarının aykırı bölümlerinin yıkımına karar verildi.

3 /12 Yasal sürecin tamamlanmasının ardından harekete geçen belediye ekipleri tarafından Muallim Naci Caddesi'nde bulunan gece kulübünde tespit edilen kaçak 6 eklenti yıkıldı.

