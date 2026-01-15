Yeni Şafak
Sarıyer’de otomobil aydınlatma direğini devirdi: 1 yaralı

11:3915/01/2026, Perşembe
DHA
Sarıyer’de korkutan kaza.
Sarıyer'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer Çayırbaşı Yolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Virajı alamayan sürücü, çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sarıyer Tünel yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, aracın ve devrilen direğin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.




#İstanbul
#kaza
#trafik
