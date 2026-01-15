Sarıyer’de otomobil aydınlatma direğini devirdi: 1 yaralı

Sarıyer'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sarıyer Çayırbaşı Yolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Virajı alamayan sürücü, çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Sarıyer Tünel yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, aracın ve devrilen direğin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.