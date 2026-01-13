Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van’da trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Van’da trafik kazası: Bir kişi yaralandı

20:3113/01/2026, منگل
IHA
Sonraki haber
<p></p>

Van’ın Edremit ilçesinde hafif ticari bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van Gölü Sahil Yolu’nda meydana geldi. A.B. yönetimindeki 26 AIK 204 plakalı Citroen marka kapalı kasa hafif ticari kamyonet kaldırma çarparak şarampole uçtu. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, Tuşba Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, Tuşba Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 

 Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Van
#Trafik kazası
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayburt'ta okullar tatil mi? 14 Ocak Bayburt Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?