CHP'li belediye beş balığa bakamadı

Tesiste yaşanan canlı ölümleri, belediyenin İl Meclisi’ne verdiği resmî yanıtla da doğrulandı. Belediyenin kabulüne göre, akvaryumda 1 vatoz, 4 köpekbalığı ve 2 Nil timsahı telef oldu.

Belediye, tesisin kapatılma gerekçesi olarak teknik ve fiziki yetersizlikleri öne sürerken, söz konusu risklerin uzun süreli ihmalin sonucu olduğu da kendi açıklamalarıyla ortaya konmuş oldu.

TEHLİKE SAÇIYORDU

Belediyenin resmî yazısında, akvaryumun hem çalışanlar hem de ziyaretçiler açısından güvenli olmadığı gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi. Aynı belgede, tesisin uzun süredir kapsamlı bir bakım ve onarımdan geçirilmediği de açıkça kabul edildi. Gezi alanının üzerinden geçen demir boruların zamanla deforme olduğu, kubbe kaplamalarının defalarca yerinden düştüğü ve ciddi güvenlik riski oluşturduğu tespitleri, akvaryumun kaderine terk edildiğini gözler önüne serdi. Bu tablo, ihmale yönelik eleştirileri daha da güçlendirdi.Canlı ölümlerine ilişkin bölümde, 31 Mart 2024 sonrası dönemde 1 vatoz ve 4 köpekbalığının telef olduğu, tutanaklar ve görsel kayıtlarla belgelendi. Belediye, ölümlere gerekçe olarak canlıların “doğal yaşam alanı dışındaki suni akvaryum ortamına adaptasyon sağlayamamasını” gösterdi. Tonajın yüksekliği nedeniyle ilaçla müdahalenin mümkün olmadığı savunuldu. Kamuoyunda telef sayısının daha fazla olduğuna dair iddialar yer alırken belediyenin resmî kayıtlarındaki rakamlarla yetinildi.

TİMSAHLAR DA KURTARILAMADI

Keçiören Belediyesi, tesiste bulunan 2 Nil timsahının ölümünü de resmen doğruladı. Açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından işlem yapıldığı, timsahların Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne gönderilerek otopsi ve patoloji raporlarının hazırlandığı bilgisi paylaşıldı. Ancak bu ölümlerle ilgili herhangi bir idari ya da disiplin sürecinin başlatılmamış olması, dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. AK Parti ABB Meclisi Üyesi Avukat Fatih Ünal, belediyenin verdiği cevabın “itiraf niteliği taşıdığını” vurguladı.







