Aydın'da keşfedildi: Metrelerce indikten sonra mağaranın içinden çıkıyor

İçerisindeki dikitlerden bir tanesinin aslan görünümünde olması sebebiyle bu ismi alan ve bölge halkı tarafından ‘Yaren’ adıyla tanınan 110 metre uzunluğundaki mağara, sarkıtlar, dikitler ve travertenler ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Çok sayıda yarasaya da ev sahipliği yapan mağara, maceraperstlerin rotasında yer almaya devam ederken, Kuşadası’nın gizli kalmış güzelliği olarak nitelendirilen mağaranın yapılacak çalışmaların ardından turizme kazandırılması bekleniyor.