Sokakları gül kokusu sardı

Çankırı Belediyesi, bayram hazırlıklarını şehir merkezine ve merkezdeki camilere gül suyu sıkarak tamamladı. Temizlik İşlerine bağlı ekipler, şehir merkezindeki cadde ve sokaklara, şehir mezarlığına ve camilere gül suyu sıktı. Tüm çalışmalarda yaklaşık iki ton gül suyu kullanıldı. Cadde ve sokakları deterjanlı sular ile yıkayan belediye ekipleri, şehre bu kez gül suyu sıktı. İlaçlama araçlarına doldurulan gül suları, çevreye sıkılarak Çankırı’yı gül kokuttu.