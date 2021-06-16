Gündem Somadaki maden faciası davasında karar çıktı
MERSİN

Soma'daki maden faciası davasında karar çıktı

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin yeniden yargılanan 4 sanıktan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, 2 maden mühendisi 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.

Haber Merkezi AA
Somadaki maden faciası davasında karar çıktı
Soma'daki maden faciası davasında karar belli oldu.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın Bülent Ciğeroğlu Kültür Merkezi'ndeki duruşmasına şehit madencilerin yakınları ve avukatlar katıldı.

Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, SEBGİS aracılığıyla katılırken diğer sanıklar katılmadı.

Mahkeme heyeti, Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt hakkında ise 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası kararı verdi.

Bilirkişi raporlarında acil eylem planı yöneticisi olarak tespit edilen sanık Haluk Evinç ise beraat etti.

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Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı

Dava süreci

Soma'da 13 Mayıs 2014'te 301 maden işçisinin ölümü, 162'sinin yaralanmasıyla sonuçlanan facianın ardından devam eden dava sürecinde 11 Temmuz 2018'de, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın ise beraatine karar verilmişti. Bu kararla şirket yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın 15 yıl hapsine hükmedilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, davada yerel mahkemenin 5 tutuklu sanığa verdiği hapis cezalarını yerinde bulmuş, Can Gürkan'ın ise yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise temyiz incelemesinde Can Gürkan, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt hakkında verilen kararları bozmuş, Haluk Evinç'in yargılanmasındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini de belirleyerek yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

Soma davasında gerekçeli karar açıklandı
GÜNDEM
Soma davasında gerekçeli karar açıklandı

Soma maden şehitleri anılıyor
FOTOĞRAF 16
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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının ikinci yıl dönümünde, madenci aileleri kaybettikleri yakınlarını mezarları başında andı, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, gözyaşı döktü.
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Soma'daki Madenciler Şehitliğine sabah saatlerinden itibaren yaşlısı, genci, çocuğuyla ölen madencilerin aileleri, yakınlarının mezarları başına gelmeye başladı.
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Baba İsmail Duman da, “Gecemiz gündüzümüz belli değil. Evde duramıyorum. Burada, oğlumun yanında huzur buluyorum” dedi
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Faciada 26 yaşındaki oğlu İbrahim Duman’ı kaybeden Zeher Duman ise evlat acısının hiçbir acıya benzemediğini dile getirerek “Tek oğlum vardı. Çok üstüme düşerdi. Bu acıyı Allah düşmanımın bile başına vermesin.
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Ağlamaktan göz damarlarım çürüdü.” dedi. Duman, oğluyla gurur duyduğunu, kendisi gibi birçok kişinin de maden şehitleri için her gün Kur'an-ı Kerim okunduğunu, bunun herkese nasip olmayacağını ifade etti.
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Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.
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Soma maden şehitleri anılıyor
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Soma maden şehitleri anılıyor
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Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Soma maden şehitleri anılıyor
Soma ilçesindeki maden faciasının yıl dönümünde, sabah saatlerinde madencilerin mezarları başına giden aileler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, gözyaşı döktü.


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