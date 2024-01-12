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16 ilde eş zamanlı “Sibergöz-14” operasyonu: 80 lüks araç ile 19 villa dairesine el konuldu

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-14” operasyonunda 120 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 80 adet otomobil, 10 adet motosiklet, 19 adet villa daire, 8 adet arsa olmak üzere toplam 242 milyon TL değerinde taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:35 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 09:30 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
16 ilde eş zamanlı “Sibergöz-14” operasyonu
16 ilde eş zamanlı “Sibergöz-14” operasyonu

Antalya merkezli İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Malatya, Hakkari, Adana, İzmir, Konya, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Mardin ve Siirt olmak üzere toplam 16 ilde gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-14” operasyonlarında; 120 şüpheli gözaltına alınırken operasyonlar sonucunda toplam 242 milyon TL değerinde taşınır/taşınmaz mal varlığına da el konuldu.



Bakan Yerlikaya operasyonlara ilişkin şu detayları paylaştı..

Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız


Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Antalya merkezli İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Malatya, Hakkari, Adana, İzmir, Konya, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Mardin ve Siirt olmak üzere toplam 16 ilde gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-14” operasyonlarında;



Antalya, İstanbul ve Mersin’de yapılan takip ve izleme çalışmalarıyla 18 farklı yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı para transferilerinin gerçekleştirildiği 20 ofis olduğu,


Ofislerde çalışan şüpheliler ve yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde organizasyonda tespit edilen şüphelilerle ilgili MASAK’la koordine kurularak, şahısların hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 1.5 Milyar Türk Lirası işlem hacminin olduğu,


Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerleri, kripto varlıklara dönüştürerek, sahibi veya ortağı oldukları oto galeriler üzerinden oto alım satımı yaparak ve akrabaları, güvendikleri şahıslar üzerinden taşınır/taşınmaz mal alım satımları yaparak akladıkları tespit edildi.



Operasyonlar sonucunda;

📌80 adet otomobil,

📌10 adet motosiklet,

📌19 adet villa daire,

📌8 adet arsa olmak üzere toplam 242 Milyon TL değerinde taşınır/taşınmaz mal varlığına,

📌2 adet kiralık kasa, Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalarda bulunan hesaplara,

📌10 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ile

📌Çok miktarda dijital materyale el konuldu.




#Bahis ve Şans Oyunları
#Sibergöz-14
#Operasyon
#Ali Yerlikaya
#Kenan Biter
2 saat önce
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