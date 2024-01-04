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19 ilde nitelikli dolandırıcılara ve yasa dışı bahise yönelik 'Sibergöz' operasyonu: 45 şüpheli yakalandı

19 ilde eş zamanlı olarak 'ödeme sistemleri ve bilişim', 'yasa dışı bahis', 'çevrimiçi çocuk müstehcenliği /tacizi' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarıyla mücadele kapsamında “SİBERGÖZ-11” operasyonları düzenlendi. 45 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:08 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 08:14 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;


📌 Letgo, Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden “Ürün Satışı ve Araç Kiralama” temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında Mersin, Adana, Diyarbakır ve Antalya olmak üzere 4 ilde 5 şüpheli yakalandı.


📌Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele kapsamında Batman, Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adıyaman ve Çanakkale toplam 6 ilde 10 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 7’ si tutuklandı.


📌Yasa Dışı Bahisle Mücadele kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Karabük olmak üzere 3 ilde 4 farklı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. 3 şahıs tutuklandı.


📌Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş olmak üzere 9 ilde 15 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 4’ü tutuklandı.


Yakalanan 7️⃣ şüphelinin 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.


#Sibergöz operasyonu
#Yasa Dışı Bahis
#Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği
13 dakika önce
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