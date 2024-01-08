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27 ilde 'Kalkan-7' operasyonu: 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı

2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-7” operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:06 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 08:14 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
27 ilde göçmen kaçakçılarına yönelşk Kalkan-7 operasyonu
27 ilde göçmen kaçakçılarına yönelşk Kalkan-7 operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde

Umut Tacirliği Yaparak İnsanları Kandıran, Binlerce İnsanı Göç Yollarında Ölüme Sürükleyen, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan Tacirlerine Asla Fırsat Vermeyeceğiz.


İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 27 ilde Jandarmamız, Polisimiz ve Sahil Güvenliğimiz tarafından 57 ayrı yere yapılan Operasyonlarda;


📌80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

📌Bunlardan 6’sı tutuklandı.

📌4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.


#KALKAN-7 Operasyonları
#Göçmen kaçakçılığı
#Düzensiz göçmen
#Ali Yerlikaya
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