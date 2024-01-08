Umut Tacirliği Yaparak İnsanları Kandıran, Binlerce İnsanı Göç Yollarında Ölüme Sürükleyen, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan Tacirlerine Asla Fırsat Vermeyeceğiz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 27 ilde Jandarmamız, Polisimiz ve Sahil Güvenliğimiz tarafından 57 ayrı yere yapılan Operasyonlarda;
📌80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
📌Bunlardan 6’sı tutuklandı.
📌4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.