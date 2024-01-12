Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-14” operasyonunda 120 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 80 adet otomobil, 10 adet motosiklet, 19 adet villa daire, 8 adet arsa olmak üzere toplam 242 milyon TL değerinde taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu.