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45 İlde 'NARKOGÜÇ' operasyonu: 1.6 ton uyuşturucu ile 305 zehir taciri ele geçirildi

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-43”Operasyonlarında; 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 305 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:23 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 09:27 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
45 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.
45 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen “Narkogüç-43” operasyonlarında 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, operasyonlarda 305 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını kaydetti.


Bakanı Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımları şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Van İl Jandarma Komutanlığınca;



423 ekip, 1435 personel, 1 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Konya, Antalya, Bitlis, Bursa, Malatya, Muğla, Balıkesir, Van, Kocaeli, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Samsun, Kars, Elazığ, Aydın, Kayseri, Trabzon, Kırıkkale, Diyarbakır, Mersin, Düzce, Mardin, Kahramanmaraş, İstanbul, Çorum, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Erzurum, Isparta, Kilis, Bolu, Sivas ve Yozgat olmak üzere 45 ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-43” Operasyonları düzenlendi.


Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

❌ Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌113 kg skunk ele geçirildi.

🚔1️⃣Zehir Taciri yakalandı.


❌ Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 104 kg skunk ele geçirildi.

🚔 4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌60 kg 500 gr skunk ele geçirildi.

🚔 2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 29 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔 4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌28 kg eroin,

📌Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.

🚔 2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌21 kg 900 gr sentetik kannabionid,

📌25.000 adet uyuşturucu hap,

📌16 kg 750 gr esrar,

📌14 kg 650 gr skunk,

📌Çok miktarda metamfetamin ve kokain ele getirildi.

🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.



❌ Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌6 kg 250 gr bonzai ele geçirildi.

🚔 6️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌4 kg 500 gr esrar ele geçirildi.

🚔 2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌2 kg kokain,

📌336.000 adet sentetik hap

ele geçirildi.

🚔 1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.



❌Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌56.000 adet sentetik ecza ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1 ton 220 kg toz esrar ele geçirildi.




#NARKOGÜÇ-43 Operasyonları
#Uyuşturucu
#Operasyon
#Ali Yerlikaya
#Kenan Biter
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