Fidan - Rutte görüşmesinde 24-25 Haziran'da Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Ayrıca, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Hollanda’nın başkenti Lahey’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ele alındı.
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