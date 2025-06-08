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Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

17:478/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fidan - Rutte görüşmesinde 24-25 Haziran'da Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da ele alındı.
Fidan - Rutte görüşmesinde 24-25 Haziran'da Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.


Ayrıca, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Hollanda’nın başkenti Lahey’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ele alındı.




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