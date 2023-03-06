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Hatay'dan sonra bir deprem de Bingöl'de meydana geldi

Hatay'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bir korkutan deprem haberi de Bingöl'den geldi. Saat 07:57'de merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08:17 . 6/03/2023 Pazartesi
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.57’de merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.


Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:49'da merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Hatay'ın Payas ilçesine yakın bir bölgede yaşanan deprem deniz yüzeyinin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.


Çevre illerden de hissedildi

Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.


AFAD: Olumsuz bir ihbar yok

AFAD Başkanı Yunus Sezer, İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da meydana gelen 4,5 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.


Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da meydana gelen ve Hatay ilimizde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.


Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Sezer, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.




#Bingöl
#Deprem
#Solhan
28 dakika önce
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Hatay'dan sonra bir deprem de Bingöl'de meydana geldi
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