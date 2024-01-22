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Göçmen kaçakçılığına yönelik 'KALKAN-10' operasyonu: Dokuz organizatör gözaltında

İstanbul’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KALKAN-10” operasyonunda dokuz göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden altısı tutuklanıp üçü hakkında adli kontrol kararı verilirken suçta kullanıldığı tespit edilen beş araca da el konuldu.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:09 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:03 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik “KALKAN-10” operasyonu
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik “KALKAN-10” operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "Kalkan-10" operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.


İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-10” Operasyonunda 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı.


Organizatörlerden;

📌 6️⃣’sı tutuklandı,

📌 3️⃣’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan Operasyonlar sonucu;


Suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konuldu.


Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle .



Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelemiz Aralıksız Biçimde Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecektir.




#Göçmen kaçakçılığı
#'KALKAN-10' operasyonu
#İstanbul
7 saat önce
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