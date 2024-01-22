Kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da düzenlenen "ÇENGEL-6" Operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçirilen etil alkol ile yaklaşık 4 tonluk kaçak/sahte alkol üretiminin de önüne geçilmiş oldu.