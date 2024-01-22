İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "Kalkan-10" operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-10” Operasyonunda 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı.
📌 6️⃣’sı tutuklandı,
📌 3️⃣’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan Operasyonlar sonucu;
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle .
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelemiz Aralıksız Biçimde Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecektir.