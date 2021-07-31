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MUĞLA

Fethiye'de orman yangını: Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz

Muğla'ya bağlı Fethiye ilçesinde yer alan Ölüdeniz Mahallesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Biz sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda yangın olması bu düşüncemizi kuvvetlendiriyor." diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: Fethiyede orman yangını! Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca: Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz
Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, bölgeye karadan müdahale etti.

Ekiplere bölgeye gelen çok sayıda vatandaş da destek verdi. Bu nedenle, araçlarıyla yangın bölgesine ulaşmak isteyenler ormanlık alana çıkan yollarda yoğunluk oluşturdu.

"İlk amacımız yangının yayılmasını önlemek"

Söndürme çalışmalarını koordine eden Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk amaçlarının yangının yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.

"Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor" diyen Fırat, bir gazetecinin, yangının çıkış nedenini ve gözaltı olup olmadığını sorması üzerine de "İlk amacımız söndürmek." dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca

"Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da yangının oteller ve yerleşim yerlerinden uzak olduğunu kaydetti.

Belediyenin imkanlarını da söndürme çalışması için seferber ettiklerini ifade eden Karaca, "Tüm ekiplerimizle müdahale ettik. Kayaköy bölgesinde de bir yangın var. Biz sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda yangın olması bu düşüncemizi kuvvetlendiriyor." diye konuştu.

Kontrol altına alındı

Karaca, konuşmasından bir süre sonra yaptığı yeni açıklamada, Fethiye'deki yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

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